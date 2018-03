Un homme accusé d’avoir violé sa belle-mère

Dame Ndiaye, 30 ans, est accusé de viol par sa belle-mère. C’est dans la nuit de dimanche à lundi dernier, que les faits ont eu lieu à la Cité Millionnaire, un quartier de la commune de Kaolack.



Cette nuit-là, explique la victime, tous les membres de la famille, étaient allés à une manifestation religieuse. Elle était seule dans son lit avec ses deux petits-enfants. Il était trois heures du matin quand le mis en cause s’est introduit dans sa chambre. En premier lieu, Dame Ndiaye a fait des va-et-vient avant de demander à sa belle-mère son dîner. Il est revenu inviter celle-ci à discuter. B. Cissé lui répondit qu’à cette heure de la nuit, elle ne peut pas sortir.



Quelques instants plus tard, Dame Ndiaye qui cachait son jeu, revient dans la chambre de B. Cissé. Alors que cette dernière était en plein sommeil, Dame Ndiaye la menace avec un couteau et la contraint à une relation sexuelle. Apres avoir assouvi son désir satanique, il menace B. Cissé de la tuer si jamais elle ébruite le viol. B. Cissé réussi à s’échapper en sautant d’un mur contigu pur se réfugier chez les voisins.



Le lendemain, la victime a effectué une analyse médicale qui atteste la jonction sexuelle. Selon les témoignages, Dame Ndiaye est un alcoolique. Il a longtemps menacé sa belle-mère.



La victime tout comme son mari et le père du mis en cause ont porté l’affaire devant la justice. Dame Ndiaye, en fuite, est activement recherché.











L’As