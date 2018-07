Un homme meurt par noyade à Tamba Un homme répondant au nom de Moussa Keita est mort par noyade vers 18h 30mn cet après midi à Tamba selon echoriental. Le drame s’est produit sous le pont (rempli d’eau) situé entre les quartiers Dépôt et Médinacoura sur la route reliant la gare routière du car mouride et l’hôpital régional.



Selon les témoins trouvés sur place, Moussa cherchait des bâtons pour jouer du tam-tam. Subitement, il glisse et se retrouve sous les eaux de pluie. Malgré l’intervention de riverains et des sapeurs pompiers, c’est le corps sans vie de Moussa Keita qui a été repêché et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda.



La rédaction de Toutinfo présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée.



