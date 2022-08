Un homme provoque un incendie en essayant de « tuer une araignée »

Un Américain de 26 ans vient d’être inculpé après le déclenchement d’un incendie de forêt. Il essayait de tuer une araignée avec son briquet dans l’Utah. Cory Allan Martin a été arrêté près de Springville à l’endroit où l’incendie est parti.



Le déclenchement d’un feu de forêt n’est pas son seul délit. En effet, Cory Allan Martin a été inculpé pour négligence, possession de cannabis et de matériel visant à consommer du cannabis. Le bureau du shérif du comté d’Utah a partagé la justification de l’homme sur Facebook. « J’ai essayé de tuer une araignée avec un briquet et ainsi avoir provoqué un incendie » .



Plus de 25 hectares de bois brûlés à cause d’une araignée



Les services du shérif indiquent que l’homme a été placé en garde à vue avant d’être libéré après le versement d’une caution de 1950 dollars. Malgré l’absurdité de cette histoire, les dégâts sont importants. En effet, l‘incendie a brûlé près de 25 hectares de bois de la base au sommet d’une montagne.