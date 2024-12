Un incendie détruit maisons, récoltes et bétail : Fass Thiékène en ruines, demande de l’aide ! Un incendie involontaire, survenu le 15 décembre 2024, a ravagé le village de Fass Thiékène, dans la commune de Ndam, arrondissement de Kouthiaba wolof, dans le département de Koumpentoum. Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables : récoltes, bétail et habitations sont partis en fumée. Face à ce sinistre, les habitants appellent à une aide d’urgence. Source "iGFM".

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Un feu de brousse déclenché dans la forêt du village de Fass Thiékène, commune de Ndam, a causé des dégâts matériels considérables. Selon des témoins, les flammes, attisées par des vents violents, ont échappé au contrôle des habitants qui tentaient de les maîtriser.



Birane Seck, un habitant, témoigne avec désolation "le feu a tout ravagé. Plus de 300 tonnes de mil ont été consumées. Nos bêtes ont péri dans les flammes : plus de 35 chèvres, 25 moutons et une grande partie de la volaille. Environ 25 maisons ont également été détruites."



Ce village agricole, réputé pour ses importantes productions, voit ses récoltes, soigneusement stockées dans des greniers et sur des toits, totalement détruites. Le feu a également décimé une partie importante du cheptel, laissant les propriétaires dans une grande détresse.





Malgré l’ampleur du sinistre, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Les habitants, sans moyens efficaces pour lutter contre un tel incendie, ont regardé impuissants leurs biens partir en fumée.



Face à cette tragédie, les populations lancent un appel pressant à l’aide. Elles interpellent directement le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que les autorités locales, pour une assistance d’urgence.





Cet incident met une fois de plus en lumière les défis des communautés rurales face aux feux de brousse, aggravés par l’absence de moyens de lutte efficaces et les conditions climatiques extrêmes.



