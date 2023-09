Un jardinier retrouvé pendu dans sa chambre à Bambilor

C. Ngom, un jardinier de 23 ans, se serait-il suicidé ? Tout porte à le croire. Il a été retrouvé pendu dans sa chambre jeudi dernier à Mbèye, un village de Bambilor.



D’après Libération, qui donne l’information, la victime semble s’être donné la mort en montant sur un bidon de 20 litres et en accrochant son cou à la charpente de la pièce à l’aide d’une ceinture, lit-on dans Seneweb.



La découverte macabre a été effectuée par le nommé D. Faye, un voisin de C. Ngom. Une enquête est ouverte.