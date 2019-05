Un joueur gambien délesté de ses équipements et de son argent Soruba Cissé est un jeune Gambien venu faire des tests à Dakar pour pouvoir devenir footballeur professionnel. Malheureusement pour lui, à peine a-t-il mis les pieds à Dakar, que le nommé Malal Ly et son acolyte lui ont subtilisé son sac contenant ses équipements de sport, ses chaussures et une somme de 65 mille francs Cfa. En l'absence de la partie civile rentrée sur Banjul, informe le "Témoin", Malal Ly a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal d'instance de Pikine

