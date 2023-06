Un maire et un DG parmi les taupes d'Ousmane Sonko

La révélation sonne comme un tremblement de terre. Un Maire et un Directeur général, tous les deux responsables de l’APR du département de Tivaouane, parmi les traîtres qui communiquaient avec l’ennemi, révèle "Rewmi".



Le DG en question a, même, nous dit-on, recruté des proches du leader du Pastef. Ces deux responsables indélicats ne savent plus où donner de la tête. Le Président qui les a clairement identifiés, ne tardera pas à sévir. Indice: le DG en question s’est depuis enfermé chez lui. Le Maire quant’ à lui, s’est déclaré alité. Nous y reviendrons plus amplement.