Accueil Envoyer Partager sur facebook Un maire veut distribuer du Viagra aux habitants pour encourager les naissances dans le Loiret Rédigé par La rédaction de leral.net le 21 Mai 2019 à 12:11 Le maire de Montereau (Loiret) a publié un arrêté pour offrir du Viagra aux couples entre 18 et 40 ans. La raison ? L’école de ce village de 600 habitants est menacée de fermeture à cause d’un trop faible nombre d’élèves. Avec cette mesure, l’édile de la petite commune espère relancer la fécondité et sauver ainsi l’établissement.





L’école de Montereau, une petite commune de 600 habitants dans le Loiret, risque de fermer ses portes à la rentrée prochaine en raison d’un manque d’élèves. Pour éviter cela, le maire Jean Debouzy a décidé de prendre une mesure inédite : il souhaite offrir du Viagra aux couples qui ont entre 18 et 40 ans afin qu’ils fassent des enfants, rapporte La Dépêche du Midi.



Cette décision municipale a été prise par arrêté. « Le maire est favorable à la distribution des petites pilules bleues, indique le document officiel consulté par le quotidien local. Celles-ci seront distribuées aux couples entre 18 à 40 ans afin de leur donner toutes les chances de conception et ainsi préserver les écoles des deux communes. »



« Il faut avoir de l’humour de temps en temps »



Grâce à cet arrêté, le maire de Montereau a réussi une jolie opération de communication. « Ça fait parler de l’école, ça m’est venu comme ça, explique Jean Debouzy. Il faut avoir de l’humour de temps en temps. Les maires n’en ont pas toujours ! »



L’édile de la commune est depuis plusieurs mois en lutte contre l’inspection académique, qui souhaite fermer l’une des quatre classes de l’école communale en septembre 2019. Pour empêcher cette fermeture et relancer les naissances, Jean Debouzy souhaite aussi proposer en conseil municipal, l’instauration d’une prime spéciale pour chaque naissance dans le village.











ouest-france.fr Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Pour un pot de Ngalakh, le bûcheron cogne sa bienfaitrice Il retourne en prison le lendemain de sa libération, pour les mêmes faits