Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un maquillage ‘’impec’’ en 3 minutes pour une soirée Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 13:12 | | 0 commentaire(s)| Si vous cherchez un maquillage pour une soirée, celui-ci est parfait! A vous l'effet femme sublime, qui est beaucoup plus simple à réaliser qu'il n'y paraît!





Pour scintiller en soirée, vous avez besoin d’un maquillage qui change de l’ordinaire tout en restant vous-même : c’est-à-dire naturelle !

Le teint préparé, vous attaquez le maquillage des yeux par une base crème qui va permettre de fixer ensuite, le fard à paupières. Pour la base, vous devez choisir un fard à paupières crème d’une couleur neutre qui va se fondre complètement sur la paupière. Vous l’appliquez au pinceau de l’intérieur vers l’extérieur.



La base crème déposée et armée d’un fard à paupières irisé, vous tapotez délicatement la matière sur la paupière à l’aide d’un pinceau. La matière vient se fixer sur la base et votre maquillage de soirée est prêt à tenir toute la nuit.



Les yeux : pose du mascara

D’abord, il faut savoir que les maquilleurs pros appliquent le mascara après le maquillage du teint et des yeux. Une fois cela fait, vous pouvez utiliser un recourbe-cils pour accentuer leur cambrure avant de poser le mascara.



Et si votre mascara est un peu sec, pas de panique ! Passez-le quelques instants sous l'eau chaude ou versez dans le tube quelques gouttes de produit pour lentilles de contact, afin de fluidifier la matière.



La bouche : le rouge à lèvres

Pour poser son rouge à lèvres correctement, il est essentiel de soigner sa bouche. Pour avoir une belle bouche, il est recommandé de réaliser, une fois par semaine, un gommage des lèvres.



Soulignez le contour des lèvres à l'aide d'un crayon bien taillé en commençant par le "V" de la lèvre supérieure, puis le milieu de la lèvre inférieure.



Remontez des commissures vers le milieu de la bouche pour relier les pointes.



Appliquez votre rouge à lèvres de préférence au pinceau pour un fini impeccable, du milieu de la bouche vers l'extérieur.

Rajoutez une touche de lipgloss au centre de la bouche, pour un effet sensuel et glamour.



Amusez-vous bien !









afriquefemme.com



