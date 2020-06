Un médecin alerte sur la situation des morgues dans les hôpitaux: « Les tiroirs sont sales, non frigorifiés, remplis de bestioles, aucune séparation à l'intérieur entre les corps, l'odeur…»

Dans un texte reçu, relate SenCaféActu, un médecin déplore et alerte. « E t nos morgues, on en parle??!! Ou bien ça ne compte pas? Nos confrères, surtout les urgentistes qui se rendent souvent dans les morgues, sont tout le temps choqués par l'état des lieux. Seule, la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar est aux normes. Pour tout le reste : les tiroirs sont sales, non frigorifiés, remplie de bestioles, aucune séparation à l'intérieur entre les corps, l'odeur… », se-désole-t-il.



La blouse blanche de soutenir que, « si on fait fie à tout ça, au moins on devrait faire un effort pour ne pas contaminer les familles qui récupèrent les dépouilles et se chargent de la toilette ». Le médecin conseille aux familles des défunts, d’emmener leurs « d épouilles (en dehors des cas Covid) dans les mosquées des quartiers, c'est plus propre et il y a la climatisation pour la plupart. Nos morgues sont les bâtiments les plus déplorables de nos hôpitaux. Dans ce pays, la dignité nous est retirée de la maladie à la mort ».