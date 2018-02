Un mercato hivernal de folie Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes à minuit dans les principaux championnats européens. Le mois de janvier a été très agité en Belgique et à l'étranger. La Premier League a dépensé 491 millions d'euros en janvier (un record), 367 millions pour la Liga. Petite revue des troupes.

Le dernier jour du mercato a été assez fou au Sporting Anderlecht. Aleksandar Mitrovic a finalement choisi de s'engager avec Fulham alors qu'il était arrivé à Bruxelles, ce mercredi. "Je suis content d'être de retour à la maison", a même déclaré Mitro en arrivant à Neerpede. Le club bruxellois s'est finalement rabattu sur Lazar Markovic, un médian serbe qui avait crevé l'écran avec Benfica il y a trois ans. Il n'a joué que 63 petites minutes avec les espoirs de Liverpool cette saison. On retiendra aussi que le RSCA a repoussé une offre de 20 millions d'euros de la part de West Ham pour Leander Dendoncker. Kenny Saief (La Gantoise) a posé ses valises au parc Astrid durant ce mercato, tandis que Silvère Ganvoula est revenu de son prêt à Malines.



Avec le départ de Sofiane Hanni vers le Spartak Moscou (8 millions d'euros), le Sporting Anderlecht a misé sur Ryota Morioka (Waasland-Beveren). Au niveau des départs, Robert Beric est retourné à Saint-Etienne et Hamdi Harbaoui a signé en faveur de Zulte Waregem. Nicolae Stanciu évoluera désormais au Sparta Prague.



Carcela de retour au Standard

De son côté, le Standard s'est renforcé dans l'optique d'atteindre les PO1. In: Gojko Cimirot, Zinho Vanheusden, Giorgos Koutroubis et Mehdi Carcela. Out: Alexander Scholz, Corentin Fiore, Filip Mladenovic et Dieumerci Ndongala. Bruges enregistre six arrivées: Kenneth Vermeer, Krepin Diatta, Ivan Tomecak, Alexander Scholz, Matej Mitrovic et Vladimir Gabulov. Parmi les départs les plus importants, Laurens De Bock a signé à Leeds, Ludovic Butelle à Angers et Helibelton Palacios au Nacional.



Charleroi s'est également activé durant le mois de janvier. Les hommes de Felice Mazzu ont misé sur Romain Grange, Willy Semedo et Anthony D'Alberto. En revanche, les Zèbres ont perdu Clément Tainmont et Dodi Lukebakio. Mouscron a élargi son noyau avec Olivier Werner, Georgios Galitsios, Rijad Sadiku, Clément Petit, et Mario Jelavic.



À l'étranger, hormis le Real Madrid et la Juventus, tous les autres grands clubs européens ont bougé durant ce mercato. La palme revient au Barça avec le Barça et Philippe Coutinho (120+40 millions de bonus). Le club catalan s'est aussi renforcé avec Yerry Mina (12 millions d'euros). Les Blaugrana se sont débarrassés de Rafinha (Inter), d'Arda Turan (Basaksehir), de Javier Mascherano (Hebei Fortune) et de Gerard Deulofeu (Watford). Yannick Carrasco est finalement resté à l'Atletico Madrid, qui peut désormais évoluer avec Diego Costa (55 millions) et Vitolo (36 millions).



En Premier League, c'était tout simplement la folie. Le top 6 des clubs anglais s'est montré très actif: Aymeric Laporte (65 millions à Manchester City), Alexis Sanchez (transfert gratuit à Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (63 millions à Arsenal), Virgil van Dijk (85 millions à Liverpool), Olivier Giroud (20 millions à Chelsea) et Lucas Moura (28 millions à Tottenham).



Batshuayi en prêt à Dortmund

Chelsea enregistre aussi les arrivées d'Emerson Palmieri (20 millions d'euros et de Ross Barkley (17 millions). Arsenal comptera aussi sur Henrikh Mkhitaryan (échange avec Alexis Sanchez) et Konstantinos Mavropanos (2 millions).



En Bundesliga, le Bayern Munich a transféré Sandro Wagner (Hoffenheim) pour la somme de 13 millions d'euros. Le Borussia Dortmund, quant à lui, comptera sur Michy Batshuayi (prêt), Sergi Gomez (3 millions) et Manuel Akanji (21 millions). Le PSG a offert un contrat à Lassana Diarra.









