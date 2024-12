Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un mois de cadeaux généreux de 1xBet : Croyez au miracle de Noël et recevez des cadeaux sur les pages officielles des réseaux sociaux de la marque ! Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Père Noël attèle déjà les rennes à son traîneau magique et se prépare à livrer les cadeaux. La société 1xBet est prête à devenir l’un des elfes assidus du sorcier de l’hiver et à aider le principal architecte de l’ambiance festive à rendre les gens un peu plus heureux avec une brillante promotion festive Advent.



1xBet a préparé pour vous un calendrier de l’Avent passionnant avec des cadeaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et plongez-vous dans l'ambiance des vacances de Noël. Réalisez vos rêves maintenant sans attendre Noël !



Suivez le calendrier des vacances de 1xBet et recevez des cadeaux chaque semaine



Noël est une période de miracles, de réalisation de souhaits et d'aventures. La société 1xBet propose aux joueurs de se lancer dans un voyage passionnant pour des émotions vives et des cadeaux généreux.



Du 1ᵉʳ au 31 décembre, ouvrez les cases du calendrier de l'Avent et participez aux tirages hebdomadaires. Suivez 1xBet sur les réseaux sociaux, aimez, repostez et gagnez l'un des précieux prix.



Chaque vendredi, les gagnants seront choisis parmi les utilisateurs les plus actifs, qui recevront des cadeaux cachés dans les cases du calendrier de l'Avent festif. Croyez au miracle et profitez de l'esprit de Noël !



Père Noël secret de 1xBet



Dans le cadre de la troisième semaine de l'Avent, la société 1xBet a préparé une activité spéciale – Secret Santa ! Les utilisateurs qui interagiront activement avec les réseaux sociaux de la marque pourront recevoir des prix physiques.



🎁 Pour rejoindre, suivez simplement les pages de 1xBet, aimez et participez aux discussions.

Les gagnants seront choisis au hasard, et l'annonce des cadeaux et la remise des surprises auront lieu la veille de Noël, les 24 et 25 décembre.



Réalisation de rêves



La quatrième semaine de l’Avent est le moment de réaliser vos rêves ! Parlez-nous de votre plus grand rêve et 1xBet aidera à le réaliser. Pour cela :









1. Partagez votre rêve sur les réseaux sociaux.

2. Écrivez comment vous imaginez votre Noël parfait.

3. Les gagnants seront tirés au sort et leurs rêves deviendront réalité !



Regardez sous le sapin et prenez votre cadeau



Plongez-vous dans l'ambiance festive et recevez des prix pour votre participation aux activités de Noël. Des miracles se produisent si vous croyez en Noël et participez aux activités festives de 1xBet !



Suivez les liens vers les pages officielles de la marque depuis le site 1xBet et égayez vos vacances d’hiver !



Liens vers les réseaux sociaux :

https://instagram.com/1xbet.sn

https://www.facebook.com/1xbet.sn

https://twitter.com/1xbet_sn





