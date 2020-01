Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un pays africain offre la citoyenneté au rappeur américain Ludacris et toute sa famille Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 10:21 | | 0 commentaire(s)| Le rappeur américain, Christopher Brian Bridges, connu sous le surnom de Ludacris, est maintenant citoyen du Gabon, un pays situé le long de la côte atlantique de l’Afrique centrale.





Ludacris avec sa femme, Eudoxie (qui est originaire du Gabon) et toute sa famille ont obtenu le statut de citoyens gabonais le 2 janvier 2020, lors de leur voyage en Afrique.



Ludacris a reçu son passeport des mains du ministre Bilie By Nze, ravi de compter un nouvel « ambassadeur » de plus après Samuel L Jackson, qui a aussi obtenu le document en août dernier



Avant leur voyage au Gabon, Ludacris et son épouse Eudoxie Mbouguiengue se sont rendus au Ghana pour les activités du ‘Year of Return’. Ensemble, ils ont visité des endroits comme le Cape Coast Castle, où les indigènes africains ont été réduits en esclavage il y a environ 400 ans.



Il s’est rendu sur sa page Instagram officielle pour partager la nouvelle de son statut de citoyen gabonais: “ je commence ma nouvelle année avec la double citoyenneté! AFRIQUE JE SUIS OFFICIEL !! Maman et enfants aussi. Le prix du meilleur cadeau de la décennie est décerné à @eudoxie “













