Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un politicien norvégien pose nu pour montrer... Rédigé par leral.net le Samedi 7 Avril 2018 à 15:56 | | 0 commentaire(s)| Ça lui a pris beaucoup de courage.

Torstein Lerhol est un Norvégien qui occupe bien son temps: professeur, politicien, citoyen engagé et globe-trotteur. Le trentenaire souffre d'une amyotrophie spinale et se déplace depuis toujours en fauteuil roulant. Sa maladie peut surprendre, mais l'homme n'a jamais voulu être traité différemment.

Il a complété ses études et a obtenu son diplôme comme ses frères et soeurs. Il voyage beaucoup et il a de l'ambition. Après avoir enseigné, il est devenu le politicien le plus léger avec ses 17 kg.

Mais ne lui souhaitez pas de prendre du poids, il préfère resté léger pour faciliter le travail de ceux qui s'occupe de lui, dit-il souvent à la blague.

Torstein a touché et inspiré des milliers de personnes dans le monde. Il a même accepté de poser nu pour le jeune photographe Henrik Fjørtoft.

"J'ai mis du temps à décider si oui ou non j'allais publier ces mots et photos. Je voudrais montrer que ni mon corps ni mon apparence n'influencent ma personne ni ma propre perception. Mon corps et mon apparence ne m'ont jamais empêché de rêver ni d'atteindre mes objectifs.

J'espère de tout coeur que mes mots toucheront les personnes et leur feront prendre conscience qu'il ne faut pas se soucier de notre enveloppe extérieure, mais plutôt se focaliser sur les personnes qu'elles sont vraiment, à l'intérieur. C'est ce que nous sommes qui devrait déterminer notre succès et pas le reste.

Le photographe souhaitait montrer que la beauté va bien au-delà du concept que nous croyons connaître. Il n'y a pas de réponse établie sur ce qui est beau et bien. Il voulait nous faire voir qu'il est possible de découvrir la beauté dans toutes sortes de choses.

Le message qu'il veut faire passer est que nous devrions accepter toutes les personnes au sein de la société indépendamment de leur apparence ou de leur handicap. C'est parce qu'il n'y a aucune réponse claire que j'ai voulu publier ces photos."

Bien sûr, je ne suis pas Brad Pitt. Mes os sont saillants, mes muscles atrophiés et ma colonne vertébrale est si tordue que je ressemble au bossu de Notre Dame. Mais tout cela ne m'a pas empêché de réaliser mes rêves. Je me suis simplement servi des talents et des compétences que j’ai. L'éducation et la politique m'ont donné une certaine confiance en moi qui m'a permis de prendre conscience que je pouvais atteindre mes objectifs sans pour autant avoir une apparence "parfaite".



Qui plus est, les gens m'ont toujours traité avec respect en mettant de côté le fait que je ressemble à un squelette. À l'école, les étudiants me considèrent comme un professeur comme les autres. En règle générale, l'apparence est importante et c'est un sujet sensible chez les jeunes. Donc, lorsque je vois qu'ils sont capables de me mettre sur le même pied d'égalité que les autres, cela donne espoir.

Je ne veux pas passer pour une personne naïve criant à tout bout de champ que l'apparence ne compte pas du tout. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'on ne devrait pas prendre soin de son corps. Je veux seulement dire que l'apparence physique ne doit pas déterminer la façon dont nous nous percevons, vivons notre vie ou sommes appréciés des autres. J'ai décidé que mon apparence ne jouerait pas un rôle essentiel dans ma vie.

Peut-être que ce choix est plus facile pour moi qui ne ressemblerai jamais à un mannequin. Mais cela ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas prendre cette décision également. On a tous de nombreuses qualités et attributs qui sont bien plus importants que le physique. Et c'est ce qui devrait compter. La société doit apprendre à tenir un peu plus compte des capacités, talents et attitudes et ne pas se focaliser sur le fait qu'une personne soit grosse, grande, petite ou simplement différente. Pour moi, le physique a beaucoup trop d'importance dans nos sociétés."





Accueil Envoyer à un ami Partager