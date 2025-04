Un rappeur arrêté avec du haschisch : deux ans de prison requis contre lui

Le 3 avril dernier, Pape Alassane Diène, alias Alou Boy, étudiant à la BEM et rappeur en herbe, s’apprêtait à tourner un clip avec ses amis lorsqu’un simple contrôle de police est venu bouleverser sa trajectoire.



Alors qu’ils faisaient une pause près de la Piscine olympique, leur présence tardive attire l’attention d’une patrouille. Lors de la fouille, cinq cornets de haschisch sont retrouvés sur Alou Boy. Emmené au poste, il est soumis à une palpation et deux téléphones sont saisis.



Selon L'Observateur, repris par Seneweb, une perquisition menée à son domicile permettra de découvrir d’autres sachets de drogue, une balance électronique et un couteau.



Devant les enquêteurs, Alou Boy reconnaît les faits : il aurait conditionné la drogue pour la revendre afin de financer son clip, précisant s’être approvisionné auprès d’un inconnu au parking de Ngor. Mais à la barre, ce mercredi, le ton change : Alou Boy plaide une simple consommation personnelle et nie toute intention de revente, glisse le journal.



Le quotidien d'information, qui a assisté à l'audience, signale que le parquet, loin d'être convaincu, a requis deux ans de prison ferme, s’appuyant sur les saisies et le procès-verbal d’interpellation.



La défense, assurée par trois avocats, a tenté de démonter l’accusation, poursuit L'Observateur : Me Abou Alassane Diallo insiste sur le profil du jeune étudiant, sans casier, fils unique d'une retraitée , et demande une requalification des faits.



Me Baba Diop dénonce des vices de procédure, notamment l’absence d’avocat lors de l’interrogatoire et une perquisition jugée douteuse, effectuée un jour férié. Me Iba Mar Diop rappelle que l’usage de stupéfiants est courant dans le milieu artistique et demande l’écartement des éléments saisis.



L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril.