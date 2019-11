Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un régime au jus de tomate pour perdre du ventre: Oui, c'est possible ! Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 14:19 commentaire(s)| Il est évident que la tomate est un aliment indispensable pour notre organisme ! C’est pour cela qu’il est conseillé d’en consommer de façon quotidienne. Si la tomate est un fruit, elle se consomme parfaitement dans le cadre d’un régime, ou tout simplement si vous êtes adepte de jus frais ou en cure de juicing.





Très pauvre en calories (15 kcal pour 100 grammes dans sa version pure), riche en vitamines et en minéraux, le jus de tomate a des vertus dépuratives qui vont aider votre corps à se débarrasser des toxines qui l’embarrassent, à faciliter le transit et donc à tout mettre en oeuvre pour faire dégonfler votre ventre.



On pourrait dire que ce fruit fonctionne comme un médicament sans aucune mauvaise répercussion.



Grâce à ses propriétés diurétiques, le jus de tomate aide à perdre du ventre, brûlant plus de graisse, tout en augmentant votre sentiment de satiété.



Commencer la journée en buvant un verre de jus de tomate permet de réveiller, purifier et fortifier votre organisme.



Pour un régime, vous n’en trouverez pas mieux!



C’est un parfait moyen naturel, le jus de tomate, pour perdre du poids de manière saine et pour prévenir les risques de maladies qui peuvent être la conséquence de certains médicaments ou compléments prescrits dans la carde des régimes.



Il est donc recommandé de consommer des tomates entières sans rien en retirer. De plus, il est connu que la tomate purifie le foie, qu’elle possède un pouvoir calmant et diurétique. Et qu’elle possède des propriétés antioxydantes qui aident à combattre le vieillissement.

















Yolande Jakin



