Un trio d’agresseurs scootéristes tombe à Grand Yoff La bande d’agresseurs, des mécaniciens de profession qui semait la terreur à Grand Yoff, a été mise hors d’état de nuire par la Police de Grand Yoff. Les malfrats qui écumaient la zone n’hésitaient pas à user d’armes blanches pour accomplir leur sale besogne. Mais, les éléments du commissaire Abdou Sarr ont mis fin à leurs agissements.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Octobre 2021 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Tout serait parti de l’agression du professeur M. G. qui revenait d’un mariage à Rufisque. L’enseignant a eu la malchance de tomber sur la bande de six agresseurs qui étaient sur trois motos.



Selon L'As, les faits ont eu lieu dans la soirée du 03 octobre dernier aux environs de 22 heures, près du pont de la Foire de Dakar. Sur trois motos, les malfrats tendent une embuscade à l’enseignant avant de le

faire tomber de sa moto. Ils lui assènent des coups de machette. L’un des agresseurs prend sa moto de marque Beverly dont la boite de porte-bagage contenait de l’argent et du matériel.



Le butin est composé de la moto, de numéraires d’un montant de 1,5 million Fcfa, d’un chapelet, d’un port-badge, d’une carte d’identité nationale biométrique, d’une carte professionnelle, d’un téléphone portable de marque Samsung Galaxy A31, d’un portefeuille contenant 150 mille francs, d’une carte Wave, de 04 flacons de parfum de marque Nova, d’une carte grise, d’un talon d’assurance, d’un boubou Jezner, des chaussures mocassins, 01 jacket en cuir, 01 natte et 02 paires de lunettes de soleil.



Restons avec cette agression perpétrée par des mécaniciens pour dire que la victime est allée déposer

une plainte après avoir obtenu un certificat médical. Mieux, l’enseignant dit aux limiers avoir localisé sa moto grâce à un système de Gps qui révèle que l’engin se trouve à côté d’une banque à Grand-Yoff. Sans tarder, les éléments de la brigade de recherches effectuent une descente sur les lieux indiqués pour boucler le secteur.



Ce qui va aboutir à l’arrestation des trois membres de la bande qui sont tous des récidivistes. Ils opèrent entre Keur Massar et Grand-Yoff plus précisément au quartier Maka 02. Il s’agit de O. S. , A. D. et J.S.S., habitant tous à Keur Massar.



D’après des sources, du journal J.S.S a fait la prisoen 2017 pour vol. Quant à O. S. (âgé de 20 ans), il a également séjourné en prison pour détention et usage de chanvre indien et A. D. pour recel.



Le trio est déféré au parquet pour vol en réunion avec violences commis la nuit avec arme blanche ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos