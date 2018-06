Une Coupe du monde 2018 à oublier pour le football africain Le Maroc battu dans l’attribution du Mondial 2026, toutes les équipes africaines éliminées dès le premier tour de la Coupe du monde 2018, une moyenne de points pris historiquement faible… Cette édition en Russie est un échec pour le football africain et l’arbitrage n’explique pas tout.

Pour la première fois depuis 1982, il n’y aura aucune équipe africaine au second tour de la Coupe du monde de football. Cette édition 2018 est l’une des pires de l’histoire du foot africain. En témoigne les 11 petits points cumulés par les cinq équipes du continent, et ce en 15 matches. Avec 2,2 points pris par équipe en moyenne, c’est la pire phase finale. On est loin des 3 points de moyenne de 1998 et de 2002.



Cette Coupe du monde 2018 aura été un long calvaire pour l’Afrique. Un calvaire qui a commencé par la défaite du Maroc pour l’attribution de l’organisation du Mondial 2026, battu par le trio Etats-Unis – Canada – Mexique.



Sur le terrain, il a souvent été question d’arbitrage, de vidéos, d’injustice. Mais d’éventuelles erreurs ne suffisent pas à tout expliquer.



Des Egyptiens affaiblis



Privés de leur gardien Ahmed El Shenawy (forfait) et de Mohamed Salah (durant le premier match), les Egyptiens ont pourtant failli réussir leur entrée dans cette compétition. Ils ont longtemps tenu tête aux Uruguayens avant de céder 0-1 à la 89e minute. Cette défaite initiale leur a peut-être coupé les jambes avant d’affronter le pays hôte (1-3). Eliminés, les « Pharaons » n’ont pas eu la volonté (et les ressources ?) pour sauver l’honneur face aux Saoudiens (1-2), un comble.



Des Marocains malchanceux



Si une équipe peut se plaindre d’un tirage cruel et d’un arbitrage désavantageux, c’est bien celle du Maroc. Des décisions polémiques face au Portugal (0-1) et à l’Espagne (2-2) ont plombé le bilan des « Lions de l’Atlas ». Les Marocains ne sont toutefois pas exempts de tout reproche. Après avoir dominé face à l’Iran, ils ont craqué face à l’équipe la plus abordable du groupe (0-1).



Des Nigérians inexpérimentés



L’expérience, c’est aussi ce qui a manqué à la sélection nigériane, plus jeune équipe du tournoi. Les « Super Eagles » ont été trop inconstants. Dominés par les Croates (0-2), excellents en 2e période face aux Islandais (2-0), ils n’ont pas su achever une équipe d’Argentine velléitaire mais en proie au doute (1-2). Les Nigérians ont peut-être été privés d’un penalty valable face à la bande à Lionel Messi.



Des Tunisiens limités



Après un match accrocheur face à l’Angleterre (1-2), la Tunisie a été balayée par la Belgique (2-5). Les Tunisiens ont touché du doigt leurs limites du moment, surtout sans leur meilleur joueur, Youssef Msakni, forfait pour le Mondial 2018. Les « Aigles de Carthage » ont toutefois fini cette édition 2018 sur une bonne note, en battant le Panama 2-1. C’est leur première victoire en phase finale depuis 1978.



Des Sénégalais malheureux



Les Sénégalais ont décliné au fur et à mesure du tournoi. Après avoir battu la Pologne 2-1, ils ont en effet été tenus en échec 2-2 par le Japon, puis se sont inclinés 1-0 face à la Colombie. S’ils ont eu beaucoup de réussite en attaque, les « Lions de la Téranga » ont manqué de concentration puisqu’ils ont été rattrapés au score trois fois durant ce premier tour. Comme on dit en football, à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas…













