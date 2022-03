Une Nigériane née avec les deux organes masculin et féminin s’est finalement mariée (vidéo)

Mystique Evolving, une Nigériane née avec les deux organes masculin et féminin s’est finalement mariée et est extrêmement heureuse d’avoir trouvé quelqu’un avec qui partager le reste de sa vie.



Dans une interview récente accordée à la BBC, Mystique a déclaré que plusieurs personnes ignorent l’existence des personnes intersexuées et pensent que Dieu a créé uniquement le sexe masculin et celui féminin.