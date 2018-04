Une Sénégalaise à la tête de Orange Sierra Léone…

Diplômée de HEC (France) et titulaire d’un MBA au Massachusetts Institute of Technology (USA), la sénégalaise devra relever un challenge. Parfaitement bilingue, nous renseigne financialafrik.com, Aminata était jusque-là à la tête du département marketing d’Orange Money.



Maintenant qu’elle est élue CEO d’Orange Sierra Léone, un pays de 7 millions d’habitants, abritant la troisième filiale Ouest-africaine de Sonatel après le Mali et la Guinée Conakry et en attendant, la Guinée Bissau, Madame Aminata Kane Ndiaye aura la lourde tâche de mettre en marche son capital expérience pour développer une filiale lancée en octobre 2017 suite au rachat d’Airtel par la Sonatel. Depuis l’acquisition en juillet 2016, le groupe a investi plus de 30 millions d’euros dans la remise à niveau des infrastructures.



senego