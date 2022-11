Une adolescente filme son père en train de frapper sa mère

Une adolescente de 14 ans était le principal témoin, à la barre du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, dans l’affaire opposant ses parents, pour violence conjugale. Son père, un riche commerçant, a été enfoncé par la vidéo qu’elle a prise de la scène, dans laquelle on voit son père rouer de coups son ex-femme, rapporte "L’Observateur".



Cette dernière, blessée au genou et souffrant de traumatisme crânien détecté par un scanner cérébral, a été transportée aux urgences de l’hôpital de Pikine puis évacuée à Dalal Jamm. Il a fallu plusieurs semaines et une opération du genou suivie de quelques visites chez le psychologue, pour qu’elle se rétablisse.



Ses avocats réclament 4 millions FCfa de dommages et intérêts tandis que la défense parle de machination. Le délibéré est attendu le 18 novembre prochain. Le Procureur a requis l’application de la loi.









