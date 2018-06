Une alliance entre Wade, Macky et Idy signée à Berlin Les libéraux du monde ont choisi, le trio Macky Sall (Apr), Me Abdoulaye Wade (Pds) et Idrissa Seck (Rewmi) pour l'organisation du Congrès de l'internationale libérale à Dakar au mois de novembre prochain. la décision a été prise à Berlin lors de la clôture du dernier congrès.



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juin 2018 à 22:29 | | 0 commentaire(s)|

Les trois patrons de partis de l'Apr, Pds et Rewmi, organiseront en novembre prochain le Congrès de l'internationale libérale à Dakar. Cela s'est décidé la semaine dernière à Berlin lors du dernier congrès des libéraux du monde.



Idrissa Seck en compagnie de son secrétaire général, Lamine Ba, Djibril War de l'alliance pour la république et Tafsir Thioye du Pds, entre autres, ont apporté un soutien décisif à l'endroit du chef de L'Apr pour l'organisation de l'évènement, grâce au statut d'observateur de l'Apr.



Par conséquent, les secrétaires généraux des différents partis, Me Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et Macky Sall, sont obligés de travailler ensemble pour la réussite de l'évènement à Dakar. Parce que l'internationale libérale, représentant la fédération des partis libéraux ne prend pas en compte les fonctions occupées par les partis membres.



Pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook