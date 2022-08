Une bande de malfaiteurs attaque une maison à Diaoulé ; Plus de peur que de mal heureusement Des malfrats à bord d’un véhicule 4x4 sont entrés le dimanche tard dans la nuit (entre 3h et 4h du matin) à Diaoulé (Fatick, ndlr), perturbant ainsi la quiétude des populations. Ces dernières ont été réveillées de leur sommeil par les coups de feu des agresseurs.

D’après « L’As’ qui relaie l’info, ils n’ont pas hésité à user d’armes à feu pour neutraliser les occupants de la demeure qu’ils voulaient cambrioler. La maison est celle d’une actrice de développement, très connue dans la zone, pour l’argent des tontines qu’elle garde. Mais, ils n’ont même pas trouvé une pièce de cent francs. Et pourtant, les malfaiteurs ont mis sens dessus dessous toute la maison à la recherche de l’argent.



Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. «Il n’y a pas eu de blessés. Ce sont juste les personnes âgées et les enfants qui sont encore traumatisés sans doute à cause des tirs et des cagoules des assaillants», raconte un membre de la famille attaquée.



Les éléments de la Gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour mettre la main sur cette bande de malfaiteurs.



