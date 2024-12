Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une bonne nouvelle annoncée au COUD : Djolof Chicken débarque au campus social... Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2024 à 15:46 | | 0 commentaire(s)| Fidèle à sa mission et son devoir d´assister et de façons multiformes les étudiants en leur offrant un cadre idéal, tout en réglementant les différentes prestations offertes aux bénéficiaires des œuvres universitaires, le Centre des oeuves universitaires de Dakar (COUD) vient de partager une très bonne nouvelle : « C’est officiel ! Djolof Chicken débarque au campus social. » Telle est l’info relayée sur sa page Facebook ! Pourquoi Djolof Chicken ? Présentation….





Avec une présence en Gambie et en Guinée Conakry ! Djolof Chicken se distingue par son offre de fried chicken, tout en prenant en compte les habitudes gustatives et la santé de ses clients. En plus de proposer du fried chicken, elle met également en avant les délices de la cuisine sénégalaise.



• Djolof Chicken :

Djolof Chicken est une chaîne de restauration réputée, appartenant au Groupe EDK, qui est devenue la deuxième plus importante du Sénégal. L'entreprise s'est donnée pour mission d'offrir des plats savoureux et variés tout en valorisant la richesse culinaire de la région.



• Le Fried Chicken :

Le cœur de l'offre de Djolof Chicken est le "fried chicken", une spécialité populaire qui consiste en du poulet frit croustillant et savoureux. Ce plat est préparé avec soin, en utilisant des ingrédients frais et de qualité, tout en suivant des normes élevées de préparation. L'objectif est de satisfaire les papilles gustatives des clients en leur offrant une expérience de dégustation délicieuse.



• Satisfaction et Santé des Clients :

Chez Djolof Chicken, la satisfaction des clients est une priorité. C'est pourquoi l'entreprise prend en compte les habitudes alimentaires locales tout en proposant une alimentation équilibrée et saine. La chaîne offre des options de repas variées, permettant ainsi aux clients de choisir des plats qui correspondent à leurs préférences et à leurs besoins nutritionnels.





• Découverte de la Cuisine Sénégalaise :

En plus du fried chicken, Djolof Chicken se démarque en proposant des plats traditionnels sénégalais. Ces plats authentiques permettent aux clients de découvrir la richesse et la diversité de la cuisine sénégalaise, avec des recettes transmises de génération en génération. Les plats sénégalais tels que le Thiéboudienne, le Yassa, le Mafé et bien d'autres encore, sont préparés avec passion et respect des traditions culinaires.



• Présence Géographique :

Djolof Chicken a su étendre sa présence à travers le Sénégal, devenant ainsi la deuxième chaîne de restauration la plus importante du pays. De plus, sa présence en Gambie et en Guinée Conakry lui permet de satisfaire une clientèle internationale, ainsi que les locaux et les voyageurs en quête de découvertes culinaires.



• Engagement envers l'avenir :

Djolof Chicken continue de s'engager envers la satisfaction de ses clients en proposant des plats délicieux, sains et authentiques. L'entreprise vise également à poursuivre son expansion tout en conservant sa réputation de chaîne de restauration incontournable pour les amateurs de fried chicken et de cuisine sénégalaise.



En conclusion, Djolof Chicken, filiale du Groupe EDK, est une chaîne de restauration reconnue au Sénégal, avec une présence en Gambie et en Guinée Conakry. Elle se distingue par son fried chicken savoureux tout en respectant les habitudes gustatives et la santé de sa clientèle. De plus, elle valorise la cuisine sénégalaise en proposant une variété de plats traditionnels appréciés par les clients du Sénégal et d'ailleurs.













