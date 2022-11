Une coiffeuse arrêtée avec du chanvre indien : ivre, elle casse le pare-brise d’un taximan La coiffeuse Arame K. et son amant revenaient d’une soirée. Ivre, elle s’est saisie d’une pierre pour casser le pare-brise d’un taximan suite à une altercation.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Novembre 2022 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Un policier en faction qui suivait la scène a constaté que le couple était dans un état alcoolique. Le limier a aussi découvert qu’Arame était détentrice d’une enveloppe contenant du chanvre indien.



Arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 30 octobre dernier,, ils ont été jugés devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Arame a expliqué qu’elle s’était interposée entre son co-prévenu et le plaignant.



Mais, celui-ci l’a poignardée au bras avec un tournevis. Folle de rage, elle a endommagé son pare-brise, à coup de pierre.



Concernant l’herbe qui tue, elle a imputé la paternité à un ami. Les prévenus ont écopé chacun d’un mois ferme.

senenews.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook