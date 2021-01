Une concession de 25 ans à jeter à la poubelle: Dakarnave, le trésor des portugais Libération a fouiné sur les dossiers de Dakarnave avec une concession de 25 ans qui ne profite en réalité qu'aux portugais.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 06:57 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal, sur les douze (12) milliards de F CFA empochés en 2020, la société ne va verser qu'1% du montant à l'Etat, selon les clauses don contrat.



Le contrat léonin prévoit que l'Etat rembourse à Dakarnave tous...investissements, à la fin de la concession, en 2024.



Depuis 1999, Dakarnave occupe vingt quatre (24) appartements de la Sim situés en Centre ville et paye entre ...60.000 et 80.000 F CFA par mois.



