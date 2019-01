« Une élection présidentielle de tous les dangers », Valdiodio Ndiaye tire sur la sonnette d’alarme Le collectif C25 décide à tout prix de descendre sur la rue pour empêcher la tenue des élections si Khalifa Sall et Karim Wade n’y participent pas. Valdiodio Ndiaye, de la société civile, s’est prononcé sur la situation politique du Sénégal après la publication définitive des candidats.





Membre des 7 représentants de la société civile qui ont assisté les juges du conseil constitutionnel en qualité d’observateur pour l’enregistrement des dossiers de candidature, Valdiodio Ndiaye a d’emblée fustigé le système de parrainage.



« A cause du manque de consensus, on peut penser que le paramétrage de logiciel est mis en place pour éliminer les candidats, car c’est extrêmement sévère et intraitable à la limite », constate-t-il.



Poursuivant, le coordonnateur de Sunu Élection n’a pas apprécié les attaques de l’opposition envers la société civile. « Ils sont fautifs sur beaucoup de points notamment leur manque de stratégies, de techniques sur le parrainage », martèle M. Ndiaye, qui pense que les responsabilités sont ainsi partagées.















Senenews

