Une employée supposée positive au Covid-19, virée du "Soleil": Yakham Mbaye dément Agent du bureau de la publicité et du recouvrement du quotidien national "Le Soleil" depuis 17 ans, Mme Fatou Ly Sall, alias Croquette, a été virée, le 23 mars dernier, par le Directeur général Yakham Mbaye, pour fautes lourdes.

Selon "Walf Quotidien", suspectée d'être atteinte du coronavirus, elle a été contrainte par le Dg de quitter les lieux pour aller se faire dépister. Ce qu’elle a refusé de faire.



Elle sera ainsi licenciée pour trois fautes lourdes (refus d'exécuter un ordre donné par le supérieur hiérarchique, insubordination et défiance envers le Dg ainsi que perte de confiance), indique le journal. Toutefois, joint par le journal, Yakham Mbaye reconnaît que son employée a été virée pour insubordination et non pour raison économique ou autre. " Je n'accepterais pas que des gens veuillent installer l'anarchie ", aurait déclaré Yakham Mbaye.



