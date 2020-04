Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une étude dévoile les techniques les plus utilisées par les hommes pour faire durer le plaisir au lit Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 20:09 | | 0 commentaire(s)| Un homme sur trois avoue avoir déjà connu des problèmes d'éjaculation précoce.

Qui n'a jamais fait la difficile expérience d'un moment torride en bonne compagnie gâché par une apothéose un brin trop précoce ?

Soyons honnêtes, tous les hommes (ou presque) ont déjà connu ce problème. Mais pour faire durer le plaisir, chacun a sa technique. Selon une enquête menée par le site Zavamed.com et réalisée auprès d'un panel de 1 000 volontaires, voici les techniques les plus utilisées pour retarder la "petite mort".



#1 Le changement de position



Une technique plébiscitée par 63% des hommes. Non seulement, le changement de position permet de s'accorder une petite pause en toute discrétion pendant l'acte, mais il donne aussi l'impression à votre chère et tendre que vous êtes l'archétype de l'amant exigeant, qui ne trouvera de repos que lorsque sa bien aimée aura atteint le septième ciel.



#2 Faire une pause, et l'assumer



Moins sournois que le changement de position, la pause totalement assumée a tout de même le bénéfice de mette en valeur votre partenaire, qui comprendra que votre trop-plein d'excitation est dû à son sex appeal ravageur. 48% des hommes seraient adeptes de cette technique (qui n'en est finalement pas vraiment une, convenons-en).

#3 La masturbation avant l'acte

37% des hommes sont donc prévoyants, et prennent le temps d'un petit plaisir solitaire avant un rendez-vous amoureux. Ce qui explique sans doute que ces messieurs arrivent si souvent en retard...



#4 Le préservatif, pas seulement un contraceptif



Efficace dans 99% des cas pour éviter une grossesse non-désirée, le préservatif est également un bon moyen de couper une partie des sensations pendant l'acte, et manifestement, les 26% d'hommes qui avouent l'utiliser pour retarder leur éjaculation l'ont bien compris...



Et... des techniques plus insolite



Plus bas dans le classement, les sondés font la part belle aux techniques plus insolites. Comme, par exemple, boire un petit verre d'alcool (17%), penser à quelqu'un de moche (15%), penser au sport (13%) ou encore… résoudre un problème de maths (11%).

Qui a dit que les hommes ne savaient pas faire preuve d’imagination ?



www.gentside.com





