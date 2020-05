Une étude révèle que les hommes avec du ventre seraient meilleurs au lit !

Oubliez la torture du gainage et les litres de sueur gaspillées à vous tailler les abdos : les hommes avec de la brioche seraient les plus performants au lit !



Du moins, c’est ce qu’affirment les résultats d’une étude (on ne peut plus sérieuse) menée par des chercheurs de l'Université d’Erciyes en Turquie, dont les conclusions raviront nos inavouables poignées d’amour et notre ravissante bedaine : OUI, les hommes bedonnants seraient plus endurants que la moyenne... Et par conséquent, plus enclins à emmener leur partenaire droit au 7ème ciel.



C’est pas la taille qui compte, c’est le tour de taille

L’étude, qui s’est étalée sur un an et qui a convié pas moins de 200 hommes, a permis de mettre en évidence une relation intéressante entre l’IMC (indice de masse corporelle) et la performance sexuelle de nos 200 cobayes. Et pour cause, les plus pansus d’entre eux duraient en moyenne 5 minutes de plus au lit que leurs homologues plus sveltes. Cinq minutes de temps additionnel, qui comme au football peuvent faire la différence dans la quête du Nirvana et prolonger le plaisir.



Comment c’est possible ?

Plus précisément, les hommes dont l'IMC était plus élevé duraient en moyenne 7,3 minutes au lit. Les plus minces de leur côté n’ont pu tenir la cadence que pendant… 2 fâcheuses petites minutes et sont plus susceptibles de souffrir d’éjaculation précoce. Un écart significatif qui s’explique scientifiquement !



En effet, les hommes ayant de l'embonpoint produisent davantage d'estradiol, une hormone féminine très coquine qui a pour particularité de retarder... l'orgasme en déboussolant les neurotransmetteurs chimiques masculins ! Et donc de rendre ces messieurs plus endurants au moment de l’acte charnel.



Comme quoi, pas besoin d’être un éphèbe aux muscles saillants et au corps enduit d’huile pour être bon au lit et pour assouvir vos fantasmes ! Et dans le pire des cas, vous pouvez toujours essayer cette bière aphrodisiaque aux vertus très… surprenantes !



Et si le doute vous habite encore après la lecture de ces quelques lignes, nous vous invitons à passer notre test qui définira si vous êtes un "bon coup".



