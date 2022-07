Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une famille de réfugiés gagne une maison de 3 millions $ et 1 million $ cash après avoir gagné au loto Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Une famille qui a fui son pays africain déchiré par la guerre pour l’Australie a gagné une maison sur la plage de 3 millions $ plus 1 million $ en espèces.



Aristide Nininahazwe, sa partenaire Esther Mboneye et leur fille de trois ans, Tiffany, ont fondu en larmes lorsqu’on leur a remis les clés de la propriété à Adélaïde, en Australie.



« Nous avons travaillé dur pour avoir une vie meilleure, car nous avions l’habitude de nous déplacer d’un pays à l’autre, et c’était guerre après guerre », a déclaré Mme Mboneye à Nine News.



M. Nininahazwe et Mme Mboneye sont originaires du Burundi, en Afrique de l’Est, mais ont fui leur pays d’origine pour échapper à la guerre civile.



Le couple a déménagé en Australie-Méridionale et a occupé des postes dans le secteur de la santé.



M. Nininahazwe et Mme Mboneye n’auront pas à dépenser un dollar en meubles, la maison étant entièrement meublée, y compris des appareils électroménagers ultramodernes et une table de billard.



Leur vie a changé pour toujours après avoir échappé à leur pays déchiré par la guerre. Félicitations 👏 💰❤️





