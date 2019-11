Une femme enceinte... de 4,5 kg de cannabis

En Argentine, une femme a feint d’être enceinte jusqu’au cou pour transporter plusieurs kilos de cannabis cachés un peu grossièrement dans un faux ventre. Cette mule était passagère d’un bus de nuit reliant les villes de Mendoza et Caleta Olivia, sur une distance de plus de 2.000 kilomètres.



Sauf que la supercherie a pris fin lorsque le bus a été contraint de s’arrêter pour un contrôle de police. Les agents ont rapidement remarqué que le ventre (très rond) de la jeune femme n’avait rien de naturel et l’ont donc fouillée.



Au total, les forces de l’ordre ont mis la main sur quinze paquets de cannabis, pour un poids total de plus de 4,5 kg. Le compagnon de la jeune femme a lui aussi été prié de sortir du bus. Plusieurs paquets de cannabis ont également été retrouvés dans son sac.