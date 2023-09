Une femme enceinte meurt dans le chavirement d’une pirogue

Le chavirement d'une pirogue fait un mort, une femme enceinte en partance pour sa visite prénatale. Le drame s'est produit dans les eaux de la Falémé.



D'aprés le récit de Seneweb, une famille, en provenance du village de Bountou au Mali, se rendait au poste de santé de Laminia dans l'arrondissement de Kenieba (département de Bakel) pour une visite prénatale de Fatimata Kouamaré, jeune femme âgée de 20 ans.



La pirogue, qui transportait le mari Tahirou Sabata un marabout, son fils et l'épouse, a chaviré au milieu des eaux du fleuve. Le mari a d'abord réussi à sauver l'enfant. Il est retourné dans les eaux pour sauver son épouse mais c'était trop tard.



Les recherches pour retrouver la jeune femme Fatimata Kouamaré en état de grossesse sont restées vaines. C'est le lendemain 9 septembre vers 14 heures que le corps sans vie en état de putréfaction avancée a échoué sur la berge du village de Tacoutala dans la commune de Bélé (département de Bakel).



Elle a été inhumée sur place sur instruction du procureur de Tambacounda après constat des gendarmes de Kidira et en présence du médecin chef de la localité et du service d'hygiène.



Une enquête a été ouverte.