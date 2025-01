Une hausse de 13 % des droits de douane et taxes payés à son administration : 1.613 milliards de francs CFA en 2024, recueilli en 2024 APS – Les droits de douane et les taxes payés par les déclarants à l’administration douanière sénégalaise en 2024 s’élèvent à 1.613 milliards de francs CFA en 2024, contre 1.426,6 milliards en 2023, soit une hausse de 13 %, a-t-on appris mercredi de la Direction générale des douanes (DGD).

‘’En 2024, les liquidations douanières se chiffrent à 1.613 milliards, contre 1426,6 milliards en 2023. Il en ressort une progression de 186,4 milliards en valeur absolue et 13 % en valeur relative’’, indique une fiche des réalisations douanières reçue de la DGD.



Les réalisations en matière de lutte contre la fraude, de janvier à novembre 2024, dépassent largement celles effectuées sur toute l’année 2023, signale la même source.



À la fin de novembre 2024, les réalisations contentieuses étaient de 67,8 milliards, contre 28,3 milliards à la fin de décembre 2023, indique-t-elle.



Il en ressort une hausse de l’ordre de 39,5 milliards en valeur absolue et 139,5 % en valeur relative, ajoute la DGD.



Concernant la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les valeurs des saisies sont passées de 4,4 milliards en 2023 à 226,4 milliards en 2024, lit-on sur la fiche des réalisations douanières.



La Direction générale des douanes relève, en guise de ‘’faits majeurs’’, d’‘’importantes saisies de cocaïne pour une quantité totale de 2.681 kilogrammes et de billets noirs pour une contre-valeur de 11 milliards’’.



Les performances réalisées en matière de mobilisation des recettes sont le résultat d’efforts fournis en vue d’une meilleure maîtrise de l’assiette sur certains produits comme les véhicules et les importations du secteur dit informel, explique la DGD.



Elle affirme avoir pris plusieurs mesures, en termes de maîtrise de l’assiette de taxation, dont la poursuite du processus d’opérationnalisation du bureau du guichet unique de dédouanement des véhicules (BGUDV).



Une ‘’franche collaboration des partenaires’’



Le renforcement des capacités opérationnelles du BGUDV a permis d’augmenter les recettes collectées de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards en 2024, soit une progression de 26,7 milliards, c’est-à-dire 24,2 %.



La poursuite du processus de digitalisation des unités douanières est l’une des mesures ayant permis à la DGD d’obtenir ces résultats, selon la fiche.



Le système de gestion automatisée des informations douanières s’est enrichi de nouveaux bureaux, ce qui a permis d’accroître les liquidations dans les 14 régions du pays, selon la même source. ‘’À titre d’exemple, signale-t-elle, les recettes du bureau des douanes de Rosso […] sont passées de 9,3 milliards en 2023 à 12,4 milliards en 2024, ce qui représente une progression de 3,1 milliards en valeur absolue et 33,3 % en valeur relative.’’



Les résultats obtenus sont aussi le fruit d’une ‘’franche collaboration des partenaires de premier plan des douanes, notamment les autres forces de défense et de sécurité, les acteurs portuaires, les commissionnaires en douanes et le secteur privé national’’, note la DGD.



Elle espère que ‘’la reprise de l’activité économique annoncée en 2025 et le renforcement des moyens d’action envisagé vont […] permettre d’exploiter de manière plus optimale le potentiel fiscal à tirer des importations et de combattre avec plus d’efficacité la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée’’.



