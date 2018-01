Une hyène hante le sommeil des habitants de Thiawlène, à Rufisque

L'apparition furtive d'une hyène cristallise les débats dans une partie de la commune de Rufisque-est.



Moussa Niang un habitant dudit quartier dit que « la bête a été aperçue à plusieurs reprises par les fidèles qui se rendaient à l’aube à la mosquée pour prier ».



Selon lui, « des populations de Thiawlène Pouyène, Thiawlène Digue et Thiawlène Boutt ont vu l’hyène. Pas plus tard qu’avant-hier, un groupe de jeunes du quartier à l’aide d’un filet et de bâtons ont essayé de piéger la bête en vain ».



Certains habitants de la commune soulignent que la présence de la bête est motivée par le démarrage de l’Aéroport Internationale Blaise Diagne (AIBD) de Diass.



Par mesure de sécurité, les populations tourmentées par cette situation inédite, sollicite l’appui des autorités pour les mettre à l’abri du danger.









Pressafrik