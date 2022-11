Une juriste étrangle à mort son bébé : Elle encourt 5 ans ferme

Nicole Faye, juriste et étudiante en Master 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad, a été jugée hier, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pour infanticide. Nicole Faye avait rencontré un homme nommé Bass, avec qui elle tissa une relation amoureuse.



Au bout de 21 mois, la jeune juriste tombe enceinte. Le papa du bébé fuit ses responsabilités. Et pis, ce dernier va la lâcher pour se marier avec une autre femme. Malgré tout, elle décide de tenir le coup. Elle a fini par accoucher dans les toilettes, avant de tuer son nourrisson, l'étranglant à mort à l’aide d’un foulard, rapporte "Senenews".



Très mal en point, elle se rend au Samu municipal le lendemain, en compagnie de sa mère. C’est là que la blouse blanche a révélé à cette dernière que sa fille venait d’accoucher, avant d’intimer l’ordre à sa patiente d’amener le bébé de sexe féminin.



Alertés, les enquêteurs du commissariat de Grand-Yoff organisent une perquisition au domicile de la mise en cause à Ouest Foire. Ils découvrent que cette dernière a caché son nouveau-né dans un seau qu’elle avait placé sous son lit.



Interrogée sur les raisons qui l’ont poussée à garder son secret, la native de Kaolack a laissé entendre que sa famille misait trop sur elle. En outre, sa maman vivait dans un ménage polygame.



Le parquet a sollicité cinq ans ferme contre Nicole Faye, qui sera édifiée sur son sort, le 6 décembre prochain.