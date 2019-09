Une loi pour barrer Sonko et cie des élections, l’Assemblée nationale dément

Depuis quelques jours, une information selon laquelle « une initiative est proposée aux députés afin de voter une loi pour barrer la route aux fonctionnaires radiés » circule. Pour revenir plus en détails sur cette affaire qui concerne cette proposition de loi (qui viserait Ousmane Sonko), Senenews s’est entretenu avec Abdoul Mbow, député et par ailleurs vice-président de l’Assemblée nationale.



A en croire l’élu du groupe Parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), Abdoul Mbow, qui a d’ailleurs eu à échanger avec ses camarades parlementaires sur le sujet, « cette proposition n’émane pas des députés ».

Il faut noter qu’une proposition de loi n’émane que des députés. Ce sont seulement ces derniers qui sont aptes à faire une proposition de loi et la soumettre à un vote. Or, d’après les sources de Senenews, cette proposition de voter une loi pour barrer la route aux fonctionnaires radiés a été faite par un simple citoyen.

En tout cas, pour le moment, insiste le député Abdoul Mbow, « cette proposition n’émane pas d’une discussion sérieuse au niveau de l’Assemblée nationale. Seulement, il arrive que des gens qui n’ont aucune information écrivent des rumeurs infondées« .

Il faut noter que si cette initiative, qui a pour but d’empêcher des fonctionnaires radiés de briguer les suffrages des Sénégalais passe à l’Assemblée nationale, le président de Pastef, Ousmane Sonko ne sera plus candidat au Sénégal.



