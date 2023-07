Une nouvelle bachelière, sa mère et sa sœur en prison: Ce qui s'est réellement passé

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Sa récente réussite au baccalauréat général, Nabou Fall risque de ne pas la fêter de sitôt. Âgée de 18 ans, elle a passé sa première nuit à la prison de Diourbel ainsi que sa grande sœur Aminata Fall et sa mère Fatou Dièye. Le trio est incarcéré pour avoir bastonné leur voisine, Mame Bineta Sarr. À l'origine de cette affaire, une tontine que gère Fatou Dièye depuis six ans. Mame Binta Sarr étant la seule à ne pas avoir reçu sa part (600 mille francs Cfa) parmi les 70 femmes de la tontine qui a pris fin la veille de la Tabaski.



D'aprés le récit de L'As, elle faisait des va-et-vient incessants chez Fatou Dièye qui était dans le dilatoire. Et quand elle en a eu marre des prétextes fallacieux de cette dernière, Mame Bineta Sarr a fini par perdre patience. Et le jour des faits, elle pique une colère lorsque Fatou Dièye a voulu la faire sortir de force de chez elle. Les deux femmes s'insultent à tour de rôle avant que la bagarre n'éclate.



Quand Nabou Fall aperçoit sa mère malmenée, elle et sa grande sœur Aminata Fall se jettent sur Mame Bineta Sarr et la rouent de coups. Aidée par ses filles, Fatou Dièye, elle aussi, assène des coups à son hôte indésirable. Grièvement blessée, Mame Bineta Sarr est évacuée à l'hôpital. Elle porte plainte contre ses bourreaux qui sont auditionnés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Diourbel. Déféré au tribunal de grande instance de Diourbel, le trio est inculpé de coups et blessures volontaires.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook