Une partisane d'Abdoul Mbaye "gifle" Mimi Touré Sur sa page Facebook, la présidente du Conseil économique, sociale et en environnemental (Cese) Aminata Touré a publié une note incendiaire, adressée à Abdoul Mbaye, en lui rappelant l’affaire de l’argent de l’ancien président tchadien, Hissein Habré. La réponse de Dieynabou Diallo, responsable de l’Act à Paris ne s'est pas fait attendre (voir ci-dessous).

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Aminata Toure, cessez donc votre danse du ventre pour plaire à votre patron qui vient de récompenser vos médisances et contre-vérités par le juteux poste de Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental.



A l’heure où la vérité doit être dite et sue, qu’attendez-vous donc pour porter plainte contre Abdoul Mbaye pour blanchiment d’argent à la suite du dépôt par un ancien Président de la République de 250 millions FCfa à la CBAO qu’il dirigeait.



Dans votre plainte imbécile, n’oubliez surtout pas de préciser que votre patron, tout juste devenu Président du Sénégal, a déclaré une fortune estimée à 8 milliards FCfa. Par ailleurs on attend encore à ce jour qu’il respecte la Constitution et fasse sa déclaration de patrimoine après sa réélection en 2019. Qui donc a l’habitude de violer la loi ? Où va donc notre pays avec de tels gouvernants !











Dieynabou Diallo

ACT Paris

