Une peau éclatante grâce au tamarin

Originaire d'Afrique de l'Est, le tamarinier s'est peu à peu répandu dans les régions semi-arides et tropicales. Sa couronne superbe et largement étalée offre un ombrage propice au repos et aux palabres des sages, d'où son statut d'arbre sacré dans certaines régions d'Afrique. Si son feuillage sait apaiser l'esprit, toutes les parties de l'arbre ont des propriétés thérapeutiques reconnues (antiseptique, digestive, fébrifuge). Dans le domaine alimentaire, le fruit du tamarinier, le tamarin, cache dans ses gousses marron une pulpe à la saveur acidulée qui sert de base à des boissons rafraîchissantes.





Aujourd'hui, nous allons vous parler des bénéfices qu'il apporte au visage. Le tamarin aide à lutter contre les boutons d'acné et favorise le maintien d'une peau éclatante.



LA RECETTE



Pour votre soin maison, il vous faut 4 gousses de tamarin et 150 ml d'eau.



1. Commencez par enlever la coque et la fibre, pour ne garder que la pulpe.



2. Faites bouillir l'eau et ajoutez la pulpe de tamarin. Laissez la pulpe se ramollir et retirer du feu.



3. Égouttez et écrasez la pulpe dans un bol (vous pouvez également enlever les graines). La préparation prend la forme d'une pâte.



4. Laissez refroidir et appliquez la pâte sur votre visage propre.



5. Laissez reposer environ 15 minutes, et rincez à l'eau tiède.



Florence Bayala



