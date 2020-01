Accueil Envoyer Partager sur facebook Une récompense pour retirer un pneu coincé depuis 2016 autour du cou d'un crocodile Rédigé par La rédaction de leral.net le 31 Janvier 2020 à 11:57 Le gouverneur d’une province indonésienne a décidé d’offrir une récompense en argent à toute personne capable d’enlever un pneu coincé autour du cou d’un énorme crocodile.





Les autorités indonésiennes offrent une récompense à toute personne capable de libérer un crocodile qui a un pneu coincé autour du cou.



Le crocodile de 13 pieds de long a le pneu de moto autour du cou depuis plus de trois ans, ce qui a incité les autorités à demander de l’aide aux écologistes expérimentés.



Les responsables n’ont pas précisé le montant proposé pour la libération du pneu, se contentant de dire: « Une récompense sera accordée à toute personne pouvant libérer le malheureux reptile ».



Le crocodile de 13 pieds de long a le pneu de moto autour du cou depuis plus de trois ans

Les écologistes ont dû se tourner vers le public en raison du manque de personnes au bureau de conservation des ressources naturelles du centre de Sulawesi qui sont formées pour manipuler le crocodile.



Le crocodile en question, qui est déjà considéré comme en voie de disparition, a surmonté plusieurs obstacles dans sa vie en portant le pneu, survivant aux tsunamis et aux tremblements de terre qui ont frappé la ville de Palu.







Malgré les catastrophes, le pneu reste logé autour de son cou et à mesure que la bête grandit, le risque d’étouffement augmente.



Début 2018, le chuchoteur animal Muhammad Panji, également connu sous le nom de Panji l’Aventurier, a tenté sa chance pour retirer le pneu, mais en vain.



La même année, le bureau de conservation a tenté d’attirer le crocodile vers eux, tandis que d’autres ont installé un piège pour capturer l’animal – qu’il a éludé.



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Coronavirus: Pour se protéger contre la maladie, il porte un casque pour moto dans un avion Elle demande le divorce parce que son époux est sale