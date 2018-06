Une statue de Johnny Hallyday déçoit les fans du rocker

La statue de Johnny Hallyday dans le petit village de Viviers a été inaugurée le 15 juin dernier. Cependant l’auteur devra revoir son œuvre car elle ne plaît pas aux fans de la star.



C’est le 15 juin dernier, date anniversaire de la naissance de Johnny Hallyday, que la statue en bois de trois mètres du rocker a été inaugurée. C’était devant près de 2.500 fans dont entre autres, 400 donateurs pour le projet, 300 bykers et 200 belles voitures comme les aimait Johnny.



L’auteur de la statue du défunt artiste se nomme Daniel Georges. Il a travaillé pendant plus de six mois sur le projet. Cependant, la réalisation ne rencontre pas l’adhésion de tous. Elle n’était pas du tout ressemblante!



Pierre Regottaz, initiateur du projet était particulièrement déçu. » On m’a livré la statue d’un chanteur, pas celle de Johnny. La tête était complètement ratée. En haut c’était Eddy Mitchel, et en bas Hugues Aufray… » . » C’est vrai qu’il a beaucoup travaillé, parfois 14 heures par jour. Il a fait trois maquettes de la tête de Johnny. .La première était ressemblante, mais trop grosse par rapport au corps puisque les têtes sont faites à part puis collées ensuite sur l’ensemble de la statue. Le sculpteurs a coupé en deux la deuxième qui ne lui plaisait pas . Et comme le temps passait et que la date du 15 juin arrivait, il n’a pas eu le temps de peaufiner son travail et le 15 juin étant une date symbolique, il ne pouvait pas nous faire faux bond… Mais s’il m’avait montré cette troisième tête, je l’aurais refusée « , explique M. Regottaz.



Très vite, le sculpteur Daniel Geroges s’est engagé à refaire la tête de Johnny. Il y aura donc prochainement une nouvelle cérémonie d’inauguration.



Crédit Photo: Potins.net