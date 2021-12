Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une stripteaseuse se blesse gravement lors d’un show mais un détail sur ses photos intrigue ses fans Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| En plein milieu d’une performance, elle est tombée d’une structure métallique qu’elle utilisait pour un show aérien. Les secours sont venues la chercher en civière et elle a fini sa nuit à l’hôpital. Bien évidemment, la jeune femme n’a pas pu s’empêcher de documenter son accident en se prenant en photo tout au long de la soirée. Ses fans affolés par son état de santé ont surtout remarqué quelque chose de très surprenant sur ses photos. Regardez la vidéo pour découvrir ce qui a surpris les internautes.

Une stripteaseuse tombe lors de sa performance



Cette Australienne réalisait un show aérien sur le thème des pirates dans un club de Perth, quand son matériel mal attaché l’a lâchée. Elle est tombée de plusieurs mètres de haut, en talon, en petite tenue, ce qui ne pouvait rien présager de bon pour son corps qui s’est fracassé au sol. Les secours sont immédiatement arrivés sur place et elle a été transportée en civière jusqu’à l’hôpital. Sur le trajet en ambulance, elle a trouvé le moyen de se prendre en photo et de partager le clicher sur ses réseaux sociaux. Elle porte une minerve, elle est complètement coincée et en mauvaise posture, pourtant un détail a surpris ses fans. Son maquillage est intacte.



Ses fans s’inquiètent pour elle



Sur les photos suivantes, elle porte une attèle au bras, elle a une intraveineuse au poignet et porte un masque à oxygène au visage. Pourtant, une fois de plus, ses cheveux semblent parfaitement coiffés. Ses cheveux auburn sont ondulés, on ne voit pas une seule mèche rebelle, malgré tout ce qu’elle a dû endurer. « On peut juste parler du fait que son maquillage est toujours aussi parfait ? WTF, je dois connaitre son secret. », écrit un de ses abonnés. « Ses ongles sont toujours au top », commente une autre.



Elle partage ses secrets beauté même à l’hôpital



Heureuse d’avoir tant intéressé ses fans et contente d’avoir reçu tant de messages de soutien, Frankie Fatale a tenu à répondre à leurs questions. « La plupart des gens veulent savoir quelle laque j’utilise (L’Oréal Infaillible) mais le vrai secret est surtout le mix de produits, y compris une crème de jour et un fond de teint. J’ai l’habitude de faire des shows avec de l’eau alors le maquillage doit vraiment bien tenir. Je suis surtout étonnée que mes cils soient restés. Normalement, quand je pleure tout reste sauf les cils qui glissent. Bien évidemment, quand je me suis blessée j’ai beaucoup pleuré, en attendant les secours. Pourtant mes cils sont restés ! »



Accueil Envoyer à un ami Partager