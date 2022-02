Unicef : Prise de fonction de la nouvelle directrice générale, Catherine Russell

«À l’heure où des millions d’enfants dans le monde subissent encore les effets de la pandémie de Covid et d’autres crises, l’Unicef mène la mobilisation en faveur de la protection de leurs droits et de leur avenir. J’ai hâte de m’atteler à la tâche. », a ajouté la nouvelle directrice générale. De 2020 à 2022, Mme Russell a exercé au sein de l’administration américaine les fonctions d’assistante du président et de directrice du Bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche.



Elle a précédemment été, de 2013 à 2017, ambassadrice itinérante pour les questions mondiales relatives aux femmes au sein du Département d’État américain. À ce poste, elle a intégré les questions relatives aux femmes dans tous les aspects de la politique étrangère des États-Unis, représenté ces derniers dans plus de 45 pays et collaboré avec des gouvernements étrangers, des organisations multilatérales et la société civile.



Elle a également été l’architecte principale de la très innovante « Stratégie mondiale des États-Unis pour l’autonomisation des adolescentes ». Auparavant, Mme Russel a occupé les fonctions d’assistante adjointe du président à la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama, de conseillère principale sur les questions internationales relatives aux femmes au sein de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, de procureure générale adjointe associée au ministère de la justice et de directrice du personnel de la Commission judiciaire du Sénat.



Avant de réintégrer le Gouvernement américain en 2020, elle a enseigné à la Harvard Kennedy School en qualité de membre associé de l’Institut d’études politiques. Catherine M. Russell a également été coprésidente du Conseil d’administration du Women's Foreign Policy Group et membre du Conseil d’administration de Women for Women International, du Comité consultatif de Sesame Street, du Comité consultatif de l’organisation à but non lucratif Kiva et de l’initiative Trust Women de la Fondation Thomson Reuters.



Mme Russell est titulaire d’une licence en philosophie du Boston College, obtenue avec félicitations du jury, et d’un Doctorat de la Faculté de droit de la George Washington University. Elle est la huitième directrice générale de l’Unicef, qui emploie 20 000 personnes.

Adou FAYE





Source : https://www.lejecos.com/Unicef-Prise-de-fonction-d...

