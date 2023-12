Union africaine des télécommunications : Les députés ont adopté le projet de loi pour la ratification de la convention

Selon l’Assemblée nationale dans un rapport, le Gouvernement était représenté par Monsieur Ismaila Madior Fall, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Abordant l’exposé des motifs, le Ministre a rappelé que tenant en compte de la volonté des pays africains de renforcer leur coopération dans le domaine des Télécommunications et en vue de réaliser l’intégration du continent dans la société mondiale de l’information, les pays membres de l’Union africaine des télécommunications (Uat) se sont réunis en session extraordinaire, au cap, en Afrique du Sud, les 6 et 7 décembre 1999.



A cette occasion, souligne-t-il, les Etats ont signé le 7 décembre 1999 la Constitution et la Convention de l’Union africaine des télécommunications. Ces textes seront ensuite révisés, le 10 juillet 2014, à Harare, en République du Zimbabwe, a-t-il précisé. En outre, le Ministre fera noter que l'objectif majeur de la conclusion de ces deux textes s'inscrit dans la nécessité de développer les réseaux et services des télécommunications d'une manière concertée, planifiée et intégrée ainsi que de promouvoir leur extension rapide en Afrique, pour un accès effectif et universel aux technologies de l’information et de la communication sur le continent.



Le Ministre a indiqué que notre pays, en sa qualité de dépositaire de cette Constitution et de cette Convention, doit maintenir son rôle de leader au sein de l'Uat. En effet, le Sénégal, a toujours occupé une place déterminante dans cette organisation dont il est l'un des membres fondateurs.

Source : Adoption ce 29 décembre 2023, du projet de loi n°17-2023 autorisant le Président de la République à ratifier la Constitution et la Convention de l'Union africaine des Télécommunications.

