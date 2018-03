Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Union entre deux célébrités: Aida Samb et Pape Birahim, un amour sur tapis rouge Rédigé par leral.net le Mardi 20 Mars 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)| Les chanteurs Aida Samb et pape Birahim se sont dit Oui ! Ce n'est pas le titre d'un tube à venir, encore moins la réalité. mais plutôt une méchante rumeur, qui grossit sous les clics d'internautes férus d'infos people. Faudra donc repasser pour des déclarations d'amour enflammées entre les deux poulains du label Prince Arts.

Une rumeur persistante a fait état d’une idylle entre les deux troubadours. Sur les réseaux sociaux, l’information s’est répandue comme une traînée de poudre et est même devenue l’un des principaux sujets de discussions dans les salons et chaumières dakarois. Les poulains du label Prince Arts se seraient épris l’un de l’autre et roucouleraient ensemble loin des yeux indiscrets… Du grain à moudre pour les sites People, qui s’en sont donnés à cœur joie. Il faut cependant noter que tout est parti d’une photo des deux artistes à l’occasion d’une tournée en Gambie.



L’interprète de « Lan la » était confortablement assise sur les jambes de Pape Birahim. Un cliché qui a donné libre cours aux interprétations les plus folles. Interpellés sur leur « idylle » présumée, ils avaient tous deux, en son temps, formellement démenti une quelconque relation, précisant que leur statut d’artistes et égéries de Prince Arts étaient leurs seuls liens. Toutefois, au fil du temps, ils ont développé un lien plus fort, et sont devenus de bons amis qui ne manquent jamais une occasion de s’éprouver. Une complicité qui a fait tache d’huile au sein de leur maison de production comme l’atteste du reste Ngoné Ndour.



« Pape Birahim et Aida Samb sont très acolytes. Pape adore la taquiner en lui disant qu’elle est sa petite amie. C’est peut-être ce qui a amené les choses à cette proportion », fait-elle remarquer. Dame rumeur quant à elle, refuse de lâcher du lest et va jusqu’à parler d’un récent mariage entre les deux. Au-delà du tapis rouge, du monde des strass et paillettes, devant Dieu et les hommes ? Sauf que là, on est bien plus proche de la fiction que de la réalité. N’allez pas non plus imaginer qu’il s’agit du prochain tube qui va truster les hits parade. Selon le journal l'Observateur, l’auteur de « From Médina » affirme qu’il n’y a rien entre eux et qu’ils sont tout juste des collègues.



Accueil Envoyer à un ami Partager