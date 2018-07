Unité de Dessalement des Mamelles : Les études terminées et le démarrage des travaux prévu au premier trimestre 2019

En marge de la cérémonie de la mise en oeuvre des ouvrages hydrauliques de Bayakh, dans le cadre du Programme Spécial d’Amélioration de l’Alimentation en eau de Dakar (PSDAK), le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a annoncé, ce matin, les études prévues pour l’Unité de Dessalement des Mamelles étaient terminées et que le démarrage des travaux est calé au courant du premier trimestre 2019.



« Pour l’Unité de Dessalement des Mamelles, les études sont terminées et le démarrage des travaux est prévu au courant du premier trimestre 2019. Ce projet comprend le renouvellement de 460 km de conduites au niveau du Département de Dakar avec l’objectif de réduire de façon significative les pertes en eau du réseau de distribution de Dakar. », a révélé le PM à Bayakh.



Avant d’ajouter que : « le Gouvernement est dans l’action et également dans l’anticipation pour justement résorber les retards d’investissements auxquels le sous-secteur de l’hydraulique urbaine était confronté avec la réalisation du projet Keur Momar Sarr 3 et de la nouvelle usine de dessalement pour un investissement cumulé de plus 465 milliards de FCFA et une production supplémentaire de 300 000 m3/J attendu dès 2020.



Mahamed Boun Abdallah Dionne n’a pas aussi manqué de préciser qu’aujourd’hui, « 60 km de conduites sont posés entre Pire et Dakar, depuis le lancement du projet Keur Momar Sarr 3 » et que « les grands projets sont prévus pour couvrir la demande en eau du triangle en développement Dakar-Thiès-Mbour jusqu’à l’horizon 2030, avec le doublement de la production actuelle. »



Rappelons que L’Etat, dans le cadre de la prise en charge de cette question prioritaire, a mobilisé entre 2013 et 2018 plus de 500 milliards de financements, contre 260 milliards FCFA de 1996 à 2012 pour l’hydraulique urbaine. Ces efforts financiers s’inscrivent dans la politique du Gouvernement en matière d’eau potable dans le cadre des nouvelles orientations de développement durable.

