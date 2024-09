United Bank for Africa : Le 75e anniversaire célébré à New York lors de l’Assemblée générale de l’Onu

Selon un communiqué de presse, cet événement, qui a rassemblé d’éminents dirigeants venus de quatre continents, a marqué un moment fort de la commémoration du 75e anniversaire du Groupe Uba et des 40 ans de présence de la banque aux États-Unis.



Ce gala, renseigne le communiqué, a constitué une plateforme unique pour renforcer les liens entre l’Afrique et le reste du monde, positionnant ainsi Uba comme l’intermédiaire financier privilégié pour les investisseurs intéressés par le continent. De nombreux dirigeants africains de premier plan, anciens chefs d’États et représentants d’institutions continentales ont honoré de leur présence cet événement.



Parallèlement à cet événement, explique-t-on, Tony Elumelu, philanthrope et chef d’entreprise africain, a participé activement aux discussions de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Son intervention a mis en avant des sujets essentiels tels que la croissance économique transformatrice de l’Afrique, l’emploi des jeunes et la transition énergétique. M. Elumelu a également été un acteur clé de plusieurs engagements stratégiques, notamment lors d’une table ronde organisée par la Clinton Global Initiative, en présence de l’ancien président américain, Bill Clinton, ainsi qu’à un événement conjoint du Programme alimentaire mondial (Pamm) et de la Fondation Tony Elumelu (Tef).



Tony Elumelu a souligné l’importance pour l’Afrique de prendre en main son propre avenir, en proposant des solutions africaines aux défis du continent, tout en reconnaissant la responsabilité des Africains dans cette transformation. En tant que président du groupe Uba et fondateur de la Fondation Tony Elumelu, il a réitéré son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat comme vecteur de développement et de création de richesses pour une prospérité partagée.

Elumelu a rappelé que l’Africapitalisme, une philosophie économique qu’il a développée, est essentielle pour stimuler la transformation de l’Afrique. Ce concept encourage le secteur privé à jouer un rôle prépondérant dans la création de richesses économiques et sociales, assurant ainsi une prospérité durable pour tous. Il a réaffirmé que l’Afrique, avec plus de 60 % de sa population n’ayant pas accès à l’électricité et une jeunesse qui représente 60 % de sa population totale, fait face à des défis mondiaux majeurs.



« Il n’y a nulle part ailleurs dans le monde où l’on peut tirer autant d’avantages des investissements qu’en Afrique. Cependant, nous devons impérativement relever les défis du chômage des jeunes, de l’inégalité entre les sexes et de la transition énergétique pour libérer le potentiel économique du continent », a déclaré Tony Elumelu.



Le Gala de réseautage et l’engagement de M. Elumelu témoignent de la volonté du groupe UBA de jouer un rôle crucial dans le développement économique de l’Afrique et de renforcer son positionnement en tant que moteur de croissance sur la scène mondiale.



Fondée il y a 75 ans, United Bank for Africa (Uba) est l’une des plus grandes institutions financières d’Afrique, avec une présence dans plus de 20 pays à travers le continent et des opérations internationales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Uba est engagée à fournir des solutions financières innovantes pour soutenir le développement de l’Afrique.

Source : https://www.lejecos.com/United-Bank-for-Africa-Le-...

