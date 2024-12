Université Assane-Seck : Le conseil académique va donner suite à la fermeture de l’établissement, jeudi prochain APS – Le conseil académique de l’université Assane-Seck de Ziguinchor (UASZ) va se réunir jeudi prochain pour se prononcer sur la réouverture ou non de cet établissement d’enseignement supérieur public, a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, El Hadji Abdourahmane Diouf, lors d’une conférence de presse donnée vendredi à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord).

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

La fermeture de l’UASZ est une décision du conseil académique qui, rappelle M. Diouf, est une structure autonome.

L’établissement d’enseignement supérieur a été fermé à la suite de violents affrontements entre étudiants et policiers, qui ont fait plusieurs blessés.



« Ni le ministre, encore moins le recteur, ne peuvent fermer une université. C’est du ressort du conseil académique, qui regroupe les enseignants, les étudiants, les syndicats… » a dit El Hadji Abdourahmane Diouf.



« Le cas de l’UCAD (université Cheikh-Anta-Diop de Dakar), avec sa longue fermeture, traumatise les Sénégalais, mais cela n’arrivera pas à Ziguinchor », a-t-il soutenu.



Selon M. Diouf, le conseil académique de l’UASZ a fermé ladite université pour éviter que les affrontements virent à l’irréparable, ce qui est arrivé plusieurs fois, avec la mort d’étudiants lors de violences dans les universités publiques, à Dakar comme à Saint-Louis.



Concernant la grève des enseignants, il assure, s’agissant du déficit d’infrastructures, qu’un programme d’urgence sera mis en œuvre pour satisfaire la demande.

Les retards de paiement des bourses d’études découlent du fait que les budgets ne couvrent que neuf mois de fonctionnement, selon lui.



Le conseil académique de l’UASZ a pris la décision, le 27 novembre dernier, de fermer « jusqu’à nouvel ordre le campus pédagogique ».

Il précise que la mesure ne concerne pas le centre universitaire de Kolda (sud) et l’UFR 2S, des annexes de l’université Assane-Seck, où les enseignements se poursuivent.



Le conseil académique présidé par le recteur Alassane Diédhiou a également dissous des amicales d’étudiants et suspendu le renouvellement des bureaux de ces mêmes instances.



Le 27 novembre, la direction du centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor a annoncé la fermeture du campus social de l’UASZ. Ces mesures sont consécutives à une grève illimitée des étudiants, qui réclamaient l’achèvement des chantiers de 12 amphithéâtres en construction depuis 2015, la réception du pavillon de 1.000 lits et d’un autre restaurant.



Lors des violences, des manifestants ont mis le feu à trois véhicules du rectorat, et des étudiants ont été blessés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook