Université Assane Seck de Ziguinchor: Une affaire de détournement présumé de 500 millions pollue l'atmosphère

Un parfum de scandale plane sur l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). L'affaire porte sur un détournement présumé de près d'un demi-milliard de francs CFA. Le Syndicat autonome des travailleurs des universités et de centres universitaires (SATUC), section Université Assane Seck de Ziguinchor, réclame ainsi une mission de contrôle de l'Inspection générale d'Etat (IGE), de la Cour des comptes et même de l'Office national de lutte contre la fraude et la concussion (OFNAC) sur la gestion du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS).



Selon le SATUC, c'est près de 500 millions de francs CFA qui auraient été détournés au CROUS. Les syndicalistes, qui déplorent les nombreux blocages notés dans le fonctionnement du service social, veulent que toute la lumière soit faite sur ce détournement présumé. C'est ainsi que Sidaty Sané, Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs SATUC, section université Assane Seck, indique que "s'il y a des rumeurs par rapport à des malversations au niveau du CROUS ou au niveau de l'université, il va falloir qu'on envoie l'IGE ou l'OFNAC pour enquêter, afin que les responsabilités soient situées".



"Ce que nous voulons, c'est que l'Université Assane Seck de Ziguinchor fonctionne normalement. Cette université ne peut pas fonctionner tant qu'il y a ces suspicions de vols et de détournements", a-t-il précisé lors de l'Assemblée générale tenue ce jeudi et à l'issue de laquelle un mot d'ordre de grève de 48 heures a été décrété par les travailleurs. D'après le syndicaliste, "la position de l'intersyndicale est très claire. Nous sommes là pour la transparence et s'il y a des rumeurs par rapport à des quelconques malversations, il va falloir enquêter de manière très sérieuse pour situer les responsabilités et sanctionner à la hauteur des fautes commises".



